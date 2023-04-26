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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бунт у Росії називають абсолютно реалістичним сценарієм в українській розвідці

москва
Фото: Unsplash

В українські розвідці допускають бунт у Російській Федерації, називаючи це абсолютно реалістичним сценарієм для путінської Росії.

Про це в інтерв’ю Radio NV сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

— Усвідомлений протест, активна громадянська дія можлива в країнах, де є громадянське суспільство. Це точно не про так звану Російську Федерацію. Бунт там можливий. Голодний бунт внаслідок палацового перевороту, бунт внаслідок військових поразок – це абсолютно реалістичні сценарії для сучасної путінської Росії, – сказав він.

За словами Юсова, у Росії протест можливий на території національних республік. Зокрема, він наголосив, що Кавказ зберігає протестний потенціал.

Він переконаний, що й у Москві ми побачимо масові акції, зокрема за участю представників сучасних політичних і бізнесових еліт, які будуть відмежовуватися від російського диктатора Володимира Путіна і його злочинів.

У лютому в українській розвідці наголошували, що до зміни політичного режиму у Росії призведе бунт, який там рано чи пізно відбудеться.

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Джерело: Новое время
Андрій Юсов, Розвідка, Росія
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