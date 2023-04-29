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Путін підписав наказ, який узаконює депортацію українців до РФ – ISW

Путін
Фото: Pixabay

27 квітня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про умови для подальшої незаконної депортації в Росію жителів окупованих регіонів України.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, в указі “Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації” йдеться про те, що люди, які не хочуть приймати громадянство РФ і російський паспорт, є “іноземними громадянами та особами без громадянства, які проживають на даний час у Російській Федерації”.

У документі зазначається, що такі особи нібито можуть продовжувати проживати на окупованих територіях до 1 липня 2024 року, а після їх можуть депортувати.

Цей указ покликаний примусити жителів окупованих територій до отримання російських паспортів, а також встановлює умови для депортації українців, які не погоджуються стати громадянами РФ.

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У ISW зазначають, що російська влада знаходить й інші способи депортації українців, особливо дітей. Усе це є навмисною кампанією етнічної чистки.

Уповноважений президента України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дії Кремля суперечать нормам міжнародного права та отримають належну оцінку в Міжнародному кримінальному суді.

Україна не визнає примусової паспортизації, примусового автоматичного набуття українцями на цій території іншого громадянства, і це не є підставою для втрати громадянства України, заявив Лубінець.

Джерело: ISW
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