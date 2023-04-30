Пожежа та руйнування будинків: у російській Суземці двічі за ніч лунали вибухи

Двічі протягом ночі 30 квітня в російському селищі Суземка Брянської області лунали вибухи.

– Росія продовжує воювати проти своїх народних республік – обстріляно селище Суземка в Брянській області, – відреагував на нічні події в РФ речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Один житловий будинок було зруйновано повністю.

Два будинки, а після вибухів ближче до ранку ще один зазнали часткових руйнувань.

Загинули двоє людей.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз поспішив звинуватити в обстрілі українську сторону.

Джерело: Сергій Братчук

Фото: МНС Росії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.