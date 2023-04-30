Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пожежа та руйнування будинків: у російській Суземці двічі за ніч лунали вибухи
Двічі протягом ночі 30 квітня в російському селищі Суземка Брянської області лунали вибухи.
– Росія продовжує воювати проти своїх народних республік – обстріляно селище Суземка в Брянській області, – відреагував на нічні події в РФ речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Один житловий будинок було зруйновано повністю.
Два будинки, а після вибухів ближче до ранку ще один зазнали часткових руйнувань.
Загинули двоє людей.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз поспішив звинуватити в обстрілі українську сторону.
Джерело: Сергій Братчук
Фото: МНС Росії
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