30 квітня міноборони РФ підтвердило заміну заступника міністра оборони РФ із матеріально-технічного забезпечення, генерал-полковника Михайла Мізінцева на генерал-полковника Олексія Кузьменкова. Причину заміни в міноборони не назвали.

Аналітики ISW зазначають, що регулярні перестановки в російському військовому командуванні призвели до дедалі більшого розколу російських збройних сил і дезорганізації командних структур, а це дуже погано впливає на військовий потенціал Росії.

У російському інформаційному просторі скаржаться на те, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров не виконав своєї обіцянки виділити 140-150 катерів російським силам для захисту островів у дельті Дніпра на Херсонському напрямку.

Один із провоєнних блогерів стверджував, що нестача плавзасобів спонукала окупаційного голову Херсонської області Володимира Сальдо відбирати цивільні катери для потреб російських військових.

Критика Євкурова з боку блогерів послідувала за звільненням генерал-полковника Михайла Мізінцева. Мізінцева звільнили після того, як під час перевірки військ Північного флоту командувачем ВДВ генерал-полковником Михайлом Теплинським виявили проблеми із забезпеченням.

Теплинський прийняв командування окупаційною армією на Півдні України в середині квітня. На думку аналітиків ISW, він може використати своє нове призначення для зміщення посадових осіб російського міноборони, обґрунтовуючи це тим, що вони належним чином не забезпечують війська.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що Теплинський міг завоювати прихильність російського диктатора Володимира Путіна. А критика Євкурова з боку блогерів, ймовірно, є спробою послабити або змістити групу російських воєначальників і чиновників, лояльних до глави генштабу Росії, генерала армії Валерія Герасимова.

Джерело : ISW

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