Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Брянській області РФ заявили про атаку БпЛА на аеродром, пошкоджено Ан-124
У Брянській області Росії заявили про нічну атаку безпілотників на військовий аеродром.
Про повідомляє російський Telegram-канал Baza. В атаці росіяни звинувачують ЗСУ.
– За попередніми даними, загалом в атаці брало участь 5 БпЛА. З них два було знищено зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Іще один безпілотник не було виявлено, – йдеться у повідомленні.
У результаті незначних пошкоджень зазнав транспортний літак Ан-124. Росіяни стверджують, що він “не експлуатувався”.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора у Брянській області РФ підірвали залізницю, якою йшов вантажний потяг із цистернами. Через це перекинулося близько 20 вагонів.
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