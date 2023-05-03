У Брянській області Росії заявили про нічну атаку безпілотників на військовий аеродром.

Про повідомляє російський Telegram-канал Baza. В атаці росіяни звинувачують ЗСУ.

– За попередніми даними, загалом в атаці брало участь 5 БпЛА. З них два було знищено зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Іще один безпілотник не було виявлено, – йдеться у повідомленні.

У результаті незначних пошкоджень зазнав транспортний літак Ан-124. Росіяни стверджують, що він “не експлуатувався”.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора у Брянській області РФ підірвали залізницю, якою йшов вантажний потяг із цистернами. Через це перекинулося близько 20 вагонів.

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