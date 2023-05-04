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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Через “бавовну” на нафтобазах РФ доведеться корегувати логістику армії – розвідка Британії

Вибух у Севастополі 29 квітня 2023

Паливні склади, які РФ облаштувала на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних районах, залишаються вразливими для атак. Через низку нещодавніх інцидентів на нафтобазах агресору доведеться корегувати логістичні операції.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство звертає увагу на масштабну пожежу, яка спалахнула 3 травня на нафтобазі в селищі Волна Краснодарського краю РФ, неподалік Кримського мосту.

За даними розвідки, пожежа, ймовірно, виникла через атаку безпілотника, що відповідає схемі пошкодження російських складів палива від початку року.

– Паливні склади на окупованій території України, а також у прикордонних районах РФ з Україною залишаються особливо вразливими для атак. Порушення роботи мережі зберігання та розподілу палива, найімовірніше, змусить РФ внести корективи до операцій із дозаправки військ, щоб пом’якшити наслідки таких атак, – зазначається в повідомленні.

У розвідці припускають, що агресор може посилити заходи захисту на базах зберігання палива, як це було у російському Туапсе. Або ж РФ може використовувати інфраструктуру для зберігання палива в менш небезпечних регіонах.

Як відомо, 29 квітня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі. Вогонь охопив площу в близько 1 тис. кв. м. Були знищені понад 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною ємністю 40 тис. тонн. Нафтопродукти призначалися для Чорноморського флоту РФ.

У ніч на 3 травня пожежа охопила нафтобазу в селищі Волна Краснодарського краю РФ. Їй було присвоєно найвищий ранг складності.

А в ніч на 4 травня загорівся резервуар нафтопереробного заводу в селищі Ільський Краснодарського краю РФ.

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Фото: ГУР Міноборони України

Війна в Україні, Велика Британія, паливо, Розвідка, Російська агресія
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