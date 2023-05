Через “бавовну” на нафтобазах РФ доведеться корегувати логістику армії – розвідка Британії

Паливні склади, які РФ облаштувала на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних районах, залишаються вразливими для атак. Через низку нещодавніх інцидентів на нафтобазах агресору доведеться корегувати логістичні операції.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство звертає увагу на масштабну пожежу, яка спалахнула 3 травня на нафтобазі в селищі Волна Краснодарського краю РФ, неподалік Кримського мосту.

За даними розвідки, пожежа, ймовірно, виникла через атаку безпілотника, що відповідає схемі пошкодження російських складів палива від початку року.

У розвідці припускають, що агресор може посилити заходи захисту на базах зберігання палива, як це було у російському Туапсе. Або ж РФ може використовувати інфраструктуру для зберігання палива в менш небезпечних регіонах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 May 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 4, 2023