У російському Ставрополі палає склад пального
У російському Ставрополі загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. В небо підіймаються хмари чорного диму.
МНС по регіону присвоїло пожежі другий ранг небезпеки.
Місцеві ЗМІ пишуть, що на хуторі Ташла, на околиці Ставрополя, горять бочки з мазутом. Площа пожежі 500 кв. м.
Попередньо, загиблих і постраждалих немає.
Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати.
Місто Ставрополь розташоване недалеко від Краснодару.
Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляє, що на окупованих територіях та у РФ почастішали випадки пожеж на складах із пальним. Такі бази є вразливими для атак.
Для убезпечення своїх складів росіянам доведеться корегувати логістичні операції.
Раніше повідомлялося, що у селищі Ільський Краснодарського краю виникла пожежа – горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу.
Фото: скриншот