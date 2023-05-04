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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У російському Ставрополі палає склад пального

пожежа Ставрополь

У російському Ставрополі загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. В небо підіймаються хмари чорного диму.

МНС по регіону присвоїло пожежі другий ранг небезпеки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що на хуторі Ташла, на околиці Ставрополя, горять бочки з мазутом. Площа пожежі 500 кв. м.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати.

Місто Ставрополь розташоване недалеко від Краснодару.

Пожежа в Ставрополі – горить склад паливно-мастильних матеріалів

Google Maps

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляє, що на окупованих територіях та у РФ почастішали випадки пожеж на складах із пальним. Такі бази є вразливими для атак.

Для убезпечення своїх складів росіянам доведеться корегувати логістичні операції.

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Раніше повідомлялося, що у селищі Ільський Краснодарського краю виникла пожежа – горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу.

Фото: скриншот

Пожежа, Росія
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