У Воронезькій області РФ на території військової частини впав дрон – ЗМІ

Російські сили протиповітряної оборони нібито збили над Воронезькою областю безпілотник.

Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

За його словами, жертв та руйнувань немає. Ситуацію з безпілотником він взяв під особистий контроль.

Як пише видання Astra, дрон о 05:40 впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка. БпЛА вибухнув після падіння.

Раніше повідомлялося, що у селищі Ільський Краснодарського краю РФ масштабна пожежа – горить резервуар нафтопереробного заводу.

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