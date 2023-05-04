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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Воронезькій області РФ на території військової частини впав дрон – ЗМІ

У Воронезькій області РФ на території військової частини впав дрон – ЗМІ

Російські сили протиповітряної оборони нібито збили над Воронезькою областю безпілотник.

Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

За його словами, жертв та руйнувань немає. Ситуацію з безпілотником він взяв під особистий контроль.

Як пише видання Astra, дрон о 05:40 впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка. БпЛА вибухнув після падіння.

Раніше повідомлялося, що у селищі Ільський Краснодарського краю РФ масштабна пожежа – горить резервуар нафтопереробного заводу.

Фото: скриншот

Війна в Україні, Дрони, Росія
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