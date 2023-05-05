Диверсії на залізниці в РФ: британська розвідка оцінила наслідки

Росія не зможе повністю захистити свою велику залізничну мережу від атак і диверсій.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Аналіз присвячено нещодавньому зростанню кількості аварій на російській залізниці в районах, які межують із Україною. У розвідці зазначають, що ці інциденти “пов’язані з диверсією, здійсненою невідомими особами”.

За оцінкою відомства, такі аварії майже напевно спровокували короткочасні локальні збої в російських військових залізничних перевезеннях.

Водночас російські силовики, на думку розвідки, не здатні повністю захистити залізницю від атак.

– Попри те, що залізничні військові бригади РФ здатні швидко відновити сполучення, ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу Росії від атак, – наголошується в аналізі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/8PpwOhroef ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/pUcat51PJa — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 5, 2023

Як відомо, 1 травня у Брянській області РФ через підрив залізниці зійшов з колії вантажний поїзд, що перевозив паливо і будівельні матеріали. Через інцидент було призупинено рух поїздів тією ділянкою.

Уже наступного дня інцидент повторився: в Брянській області невідомі підірвали залізницю, якою йшов вантажний потяг із цистернами.

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