Диверсії на залізниці в РФ: британська розвідка оцінила наслідки

Росія не зможе повністю захистити свою велику залізничну мережу від атак і диверсій.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Аналіз присвячено нещодавньому зростанню кількості аварій на російській залізниці в районах, які межують із Україною. У розвідці зазначають, що ці інциденти “пов’язані з диверсією, здійсненою невідомими особами”.

За оцінкою відомства, такі аварії майже напевно спровокували короткочасні локальні збої в російських військових залізничних перевезеннях.

Водночас російські силовики, на думку розвідки, не здатні повністю захистити залізницю від атак.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 May 2023.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 5, 2023