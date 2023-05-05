Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
У Краснодарському краї повторно загорівся нафтопереробний завод
У Краснодарському краї РФ знову палає Ільський нафтопереробний завод.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
За даними пропагандистських ЗМІ, завод начебто укотре атакували українські безпілотники.
Зараз палають цистерни.
Напередодні повідомлялося, що в селищі Ільське, яке розташоване за 200 км від Керченського мосту, горів резервуар нафтопереробного заводу. Місцеві ЗМІ повідомляли про атаку “невідомого безпілотника”.
Фото: скриншот
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