Час покаже, хто мав рацію: Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
Російський диктатор Володимир Путін хворий на рак.
Про це в інтерв’ю Yahoo News розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
За його словами, українська розвідка знала про серйозну хворобу Путіна ще два роки тому.
– Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію, – сказав Буданов.
Зазначимо, що очільник ГУР неодноразово розповідав про хворобу Путіна, а також висловлював надію на його швидку смерть ще до закінчення війни.
За словами Буданова, російський диктатор має кількох двійників. Також він вважає, що після смерті Путіна у РФ відбудеться трансфер влади.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв