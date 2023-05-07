Час покаже, хто мав рацію: Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна

Російський диктатор Володимир Путін хворий на рак.

Про це в інтерв’ю Yahoo News розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, українська розвідка знала про серйозну хворобу Путіна ще два роки тому.

– Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію, – сказав Буданов.

Зазначимо, що очільник ГУР неодноразово розповідав про хворобу Путіна, а також висловлював надію на його швидку смерть ще до закінчення війни.

За словами Буданова, російський диктатор має кількох двійників. Також він вважає, що після смерті Путіна у РФ відбудеться трансфер влади.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.