ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хочуть створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони РФ у будь-яких російських невдачах в районі Бахмута.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Пригожин і Кадиров 6 травня заявили про намір замінити сили групи Вагнера у Бахмуті 10 травня чеченськими військами Ахмат.

Ватажок вагнерівців висловив упевненість, що сили Ахмата зможуть захопити “решту 2,5 квадратних кілометрів Бахмута, які залишаються під контролем України”.

Аналітики відзначають, що Пригожин і Кадиров, ймовірно, мають на меті представити Міністерство оборони Росії і регулярні російські війська як неефективні і створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони в будь-яких невдачах у районі Бахмута.

Рішення Пригожина передати відповідальність за Бахмут силам свого колеги-силовика навмисно виключає звичайні російські повітряно-десантні війська, які вже діють на північному і південному флангах Вагнера навколо Бахмута.

Також цей крок відображає постійну недовіру Пригожина до російського військового командування та позиціонує його як “незалежного від російського військового істеблішменту” і дозволяє зберегти обличчя, якщо сили Вагнера не зможуть захопити Бахмут.

Кадиров, у свою чергу, міг би отримати вигоду з позитивного репутаційного ефекту від участі в такій гучній операції, спираючись на особисту популярність Пригожина.

– Перехід від Вагнера до Ахмата може також створити умови для звинувачення МО РФ у майбутніх невдачах – якщо ахматівці зіткнуться з тими ж труднощами, що й вагнерівці, і не зможуть повністю захопити Бахмут, Пригожин і Кадиров можуть звинуватити МО в тому, що воно не змогло належним чином підтримати їхні зусилля, – йдеться у повідомленні.

Експерти додають, що хоча потенційне розгортання військ Ахмата в Бахмуті може певною мірою збільшити російську бойову міць, заяви Пригожина і Кадирова значно перебільшені.

Так, припущення Кадирова про те, що ахматівці зможуть просунутися і зайняти Бахмут “за лічені години”, є “типовими кадировськими хвастощами”, які ігнорують тактичну ситуацію у місті.

Раніше Росія обстріляла Бахмут Донецької області фосфорними бомбами, які заборонені Женевською конвенцією.

Джерело : ISW

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