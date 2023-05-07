Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто

ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хочуть створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони РФ у будь-яких російських невдачах в районі Бахмута.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Пригожин і Кадиров 6 травня заявили про намір замінити сили групи Вагнера у Бахмуті 10 травня чеченськими військами Ахмат.

Ватажок вагнерівців висловив упевненість, що сили Ахмата зможуть захопити “решту 2,5 квадратних кілометрів Бахмута, які залишаються під контролем України”.

Аналітики відзначають, що Пригожин і Кадиров, ймовірно, мають на меті представити Міністерство оборони Росії і регулярні російські війська як неефективні і створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони в будь-яких невдачах у районі Бахмута.

Рішення Пригожина передати відповідальність за Бахмут силам свого колеги-силовика навмисно виключає звичайні російські повітряно-десантні війська, які вже діють на північному і південному флангах Вагнера навколо Бахмута.

Також цей крок відображає постійну недовіру Пригожина до російського військового командування та позиціонує його як “незалежного від російського військового істеблішменту” і дозволяє зберегти обличчя, якщо сили Вагнера не зможуть захопити Бахмут.

Кадиров, у свою чергу, міг би отримати вигоду з позитивного репутаційного ефекту від участі в такій гучній операції, спираючись на особисту популярність Пригожина.

– Перехід від Вагнера до Ахмата може також створити умови для звинувачення МО РФ у майбутніх невдачах – якщо ахматівці зіткнуться з тими ж труднощами, що й вагнерівці, і не зможуть повністю захопити Бахмут, Пригожин і Кадиров можуть звинуватити МО в тому, що воно не змогло належним чином підтримати їхні зусилля, – йдеться у повідомленні.

Експерти додають, що хоча потенційне розгортання військ Ахмата в Бахмуті може певною мірою збільшити російську бойову міць, заяви Пригожина і Кадирова значно перебільшені.

Так, припущення Кадирова про те, що ахматівці зможуть просунутися і зайняти Бахмут “за лічені години”, є “типовими кадировськими хвастощами”, які ігнорують тактичну ситуацію у місті.

Раніше Росія обстріляла Бахмут Донецької області фосфорними бомбами, які заборонені Женевською конвенцією.

Читайте також
Карта бойових дій на 07.05.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Рамзан Кадиров, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
660 окупантів, 18 артсистем та 6 танків: втрати РФ за добу
Знищена техніка Росії
РФ вночі важкою артилерією вгатила по Нікополю: є загибла та постраждалі
Нікополь
Вночі над Києвом збили ворожий розвідувальний дрон
військовий ЗСУ
Вночі в окупованому Севастополі пролунало два вибухи
ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто
Карта бойових дій на 07.05.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
ISW розповів, чому Пригожин хоче передати відповідальність за Бахмут Кадирову, і як це вплине на бої за місто
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь