Путін черпає всю свою легітимність з параду: у Москві з тривогою готуються до 9 травня

Москву охопила небачена раніше нервозність напередодні параду до Дня перемоги, пише британська газета The Guardian.

Зазначається, що інцидент з невідомими безпілотниками над Кремлем поставив Москву на межу нервового зриву.

Влада РФ заборонила використання дронів і почала глушити GPS-сигнали. Це призвело до того, що таксі у додатках виклику таксі почали “з’являтися” Москві-ріці. А поліцейським поспіхом роздали біноклі для виявлення дронів.

— Я ніколи раніше не бачив такої нервозності. Але День перемоги має відбутися, іншого виходу немає, – сказав один з чиновників московської мері на умовах анонімності.

Ще до дронів на Кремлем серед російського керівництва спостерігалися ознаки занепокоєння щодо святкувань на тлі побоювань українських ударів. Щонайменше шість регіонів РФ скасували святкування, причому один розташований за 640 км від кордону з Україною.

День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають “великою вітчизняною”, поступово став центральним елементом бачення російської ідентичності диктатором Володимиром Путіним за 23 роки його перебування при владі. Ретельно організовані паради традиційно надають Кремлю можливість продемонструвати “військову міць”.

— Для Путіна це, безумовно, найважливіша подія року. Путін черпає всю свою легітимність з цього параду, позиціонуючи себе як прямого наступника армії, яка перемогла нацистську Німеччину, – сказав Андрій Колесников, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

З огляду на цю важливість для Кремля, парад у Москві відбудеться. Колесніков додав, що це також шанс Путіна показати народу, що він все ще сильний і контролює “спеціальну військову операцію” в Україні.

Телеканал CNN повідомляв, що репетиції до параду розпочалися у Москві у неділю, 7 травня. Солдати марширували по Червоній площі, яка була прикрашена плакатами та інсталяціями з датою запланованого параду.

Guardian вказує, що попри помпезність параду справи у самої Росії у війні проти України кепські. Її спроба зимового та весняного наступу принесла Москві мінімальні здобутки за величезну ціну. За оцінками західних чиновників, лише з грудня в боях в Україні загинуло понад 20 тис. російських окупантів. А зараз російські окупанти в очікуванні контрнаступу України.

Експерти кажуть, що у містах РФ, в яких відбудуться паради, маршируватимуть лише солдати строкової служби, бо всі контрактники на війні в Україні. Ба більше, деякі регіони будуть змушені вдатися до креативу та залучити військових інструкторів та інший персонал, щоб створити видимість нормальної ситуації.

Крім того в Росії скасували традиційну там процесію “Безсмертний полк” із портретами ветеранів Другої світової війни. Влада побоюється, що хода може висвітлити реальну кількість російських втрат в Україні, оскільки родичі принесуть портрети загиблих у війні в Україні.

Колесніков припустив, що під час параду Путін, ймовірно, проведе історичні паралелі між двома війнами, помилково виставляючи Україну як “спадкоємицю” нацистської Німеччини. Під час минулорічної промови він заявив, що російська армія воює в Україні, “щоб у світі не було місця м’ясникам, вбивцям і нацистам”.

Але, попри зусилля Кремля представити війну як екзистенційну битву за виживання країни, є ознаки того, що певна частка людей не охоче готова жертвувати власним благополуччям заради забаганок Кремля.

Згідно з останнім опитуванням Левада-центру, більшість росіян не хочуть виділяти 1 тис.-2 тис. рублів (470-940 грн) на місяць на потреби солдатів в Україні.

Це ж опитування показало, що тривога та страх були емоціями, які респонденти найчастіше називали, коли їх запитували про новий закон про електронний призов. За словами Колеснікова, російське суспільство адаптувалося до реалій війни, але це не означає, що люди готові пожертвувати всім. Якщо є можливість залишитися осторонь, вони з радістю нею скористаються.

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