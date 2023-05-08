Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Росія
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”

Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”
Фото: Getty Images

Заяви Євгена Пригожина, засновника приватної військової компанії Вагнер, про нібито “снарядний голод” продиктовані зобов’язаннями, які він не може виконати. Бо ЗСУ нищать особовий склад окупантів, який ніким поповнювати, бо навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Головне, чим викликані заяви Пригожина – тим, що він взяв на себе військові зобов’язання, не здатен їх виконати, зокрема щодо взяття Бахмута і придумує ці нісенітниці про снарядний голод, – сказав він.

На думку Череватого, насправді головною проблемою Пригожина є постійне знищення особового складу силами оборони України, і неможливість поповнити ПВК Вагнера, тому що з в’язниць йому не дають людей.

– Не дає сама влада, і в’язні не дуже прагнуть йти, тому що розуміють, що це квиток в один кінець, – зазначив речник.

Нагадаємо, Пригожин заявив, що ПВК Вагнер “залишить Бахмут” 10 травня. Своєю чергою військовий експерт Петро Черник заявив, що до подібних заяв Пригожина потрібно ставитись дуже обережно, оскільки “наш противник – майстер інформаційно-психологічних операцій”.

Читайте також
Для чого у ПВК Вагнера заявили про намір більше не брати полонених: відповідь Мін’юсту
проросійські окупанти

Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, ПВК Вагнера
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вдарити може не лише ракетами: чи влаштує Росія масовану атаку по Україні 9 травня
Ракетні обстріли РФ
У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла
Обстріл Херсону 3 травня 2023
Останні повітряні атаки та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський
Ракетна атака на Одесу: з-під завалів дістали тіло охоронця продпідприємства
Пожежа в Одесі після ракетної атаки 8 травня
Росія не здатна координувати оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
російські окупанти
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь