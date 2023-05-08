Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”

Заяви Євгена Пригожина, засновника приватної військової компанії Вагнер, про нібито “снарядний голод” продиктовані зобов’язаннями, які він не може виконати. Бо ЗСУ нищать особовий склад окупантів, який ніким поповнювати, бо навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Головне, чим викликані заяви Пригожина – тим, що він взяв на себе військові зобов’язання, не здатен їх виконати, зокрема щодо взяття Бахмута і придумує ці нісенітниці про снарядний голод, – сказав він.

На думку Череватого, насправді головною проблемою Пригожина є постійне знищення особового складу силами оборони України, і неможливість поповнити ПВК Вагнера, тому що з в’язниць йому не дають людей.

– Не дає сама влада, і в’язні не дуже прагнуть йти, тому що розуміють, що це квиток в один кінець, – зазначив речник.

Нагадаємо, Пригожин заявив, що ПВК Вагнер “залишить Бахмут” 10 травня. Своєю чергою військовий експерт Петро Черник заявив, що до подібних заяв Пригожина потрібно ставитись дуже обережно, оскільки “наш противник – майстер інформаційно-психологічних операцій”.

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