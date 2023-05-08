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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росія не здатна координувати оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

російські окупанти
Фото: Getty Images

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що РФ навряд чи може проводити узгоджену оборонну кампанію на всій лінії фронту. Російське військове командування, схоже, дедалі частіше делегує відповідальність за різні ділянки фронту в Україні різним російським командувачам.

Про це йдеться у звіті аналітиків.

Зазначено, що погрози глави Чечні Рамзана Кадирова перекинути свої війська в Бахмут з інших ділянок, можливо, були шантажем російського військового командування для виділення боєприпасів найманцям ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Так, Кадиров опублікував 6 травня лист із проханням до президента РФ Володимира Путіна дати вказівку міністру оборони Росії Сергію Шойгу і директору Росгвардії Віктору Золотову дозволити перекидання чеченських підрозділів Ахмат з “інших напрямків” на позиції Вагнера.

Ймовірно, виведення чеченських сил з інших ділянок фронту становило ризик для російських оборонних рубежів, на який начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, Шойгу або Путін, схоже, не бажали йти.

ISW вказує, що підрозділи Ахмата раніше були помічені в районі Білогорівки на лінії Сватове-Кремінна і в Запорізькій області, а їхній відхід із цих позицій міг би підірвати оборонні зусилля РФ перед контрнаступом ЗСУ. Тому Шойгу і Герасимов, лояльні до наказів Путіна, могли вирішити виділити боєприпаси для вагнерівців за вказівкою диктатора.

– Очевидно, що успішні спільні зусилля Кадирова і Пригожина з шантажу свідчать про те, що Герасимов насправді не контролює всі російські війська в Україні, попри те, що він є номінальним командувачем всього театру військових дій. Герасимов, ймовірно, намагався взяти під свій контроль усі російські нерегулярні сили взимку 2023 року, але зазнав невдачі ще до того, як навесні втратив прихильність Путіна, – йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що вимушена необхідність Герасимова домовлятися з Пригожиним і Кадировим свідчить про проблеми в системі підпорядкування, які суттєво впливають на здатність російських військових проводити узгоджені операції в масштабах всього театру воєнних дій.

Так, Пригожин і Кадиров, схоже, здатні приймати значною мірою незалежні рішення щодо своїх сил, однак це явище стає тим помітнішим, чим довше ці сили мають фактичний контроль над певними ділянками фронту.

– Зменшення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських військових проводити узгоджені операції, що охоплюють різні зони відповідальності, – додають у Інституті.

Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Росія буде в паніці, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ.

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Джерело: ISW
Армія Росії, Росія
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