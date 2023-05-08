ЗМІ повідомляють про смерть ватажка ПВК Вагнера Пригожина – що відомо

Засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, ймовірно, ліквідували. Першим про це повідомив керівник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Він натякнув на те, що Пригожина, можливо, ліквідовано. Зазначивши, що деталі оприлюднить пізніше. Згодом у Gulagu.net додали, що Пригожин відсутній на позиціях під час нібито “найважливішої для них битви за Бахмут”.

Перевірити правдивість тверджень поки що важко, але цей ресурс вже “зарекомендував” себе неоднозначими “гарячими анонсами”, що відзначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Крім того, у Telegram-каналах шириться можливо свіже відео, де Пригожин нібито “урочисто відкрив” нове кладовище ПВК Вагнера біля Єкатеринбурга.

Що відомо про Пригожина?

61-річний Євген Пригожин – російський підприємець та бізнесмен, відомий як кухар Путіна через бізнес у сфері харчування, який заробляє на державних підрядах.

Він є засновником фабрики тролів з Ольгіна (фабрика тролів або кремлеботи) і вважається засновником терористичної організації ПВК Вагнера.

У 2022 році потрапив до санкційних списків ЄС, США, Канади, Японії та України. У 2018 році Окружний суд округу Колумбія видав ордер на його арешт. Влітку 2020-го ФБР оголосило Пригожина в розшук, а у 2021 році пообіцяло винагороду у $250 тис. за інформацію, яка допоможе його арешту.

За даними Ради нацбезпеки США, Пригожин в Україні на ПВК Вагнера щомісячно витрачає понад $100 млн, посилюючи роль найманців у війні. Крім того, ймовірно, між ним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу був конфлікт інтересів.

Наприкінці квітня в інтерв’ю Yahoo News, яке вийшло 7 травня, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов казав, що у Росії багато хто хоче фізично усунути ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Він зазначав, що його політичне майбутнє безпосередньо пов’язане з його фізичним виживанням.

Нещодавно Пригожин пригрозив Кремлю вивести своїх найманців з Бахмута на Донеччині. В Інституті вивчення війни вказували, що він побоюється контратак українських військових.

6 травня Пригожин заявив, що його терористи передадуть позиції у Бахмуті загону Ахмат із Чечні. Наступного дня він заявив, що отримав, імовірно, від російського Міноборони бойове розпорядження, і що вояки отримають боєприпаси та озброєння.

Аналітики припускали, що тиск з боку Пригожина та Кадирова “незвично впливає на процес ухвалення рішень”. Драматизм ситуації полягав у тому, що генерал Валерій Герасимов і міністр Сергій Шойгу були змушені вести переговори з обома на рівних, а не як із підлеглими.

— Погіршення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, швидше за все, ще більше обмежить здатність російських військових проводити узгоджені операції, – йшлося у повідомленні ISW.

Зазначалося, що дії Пригожина та Кадирова, ймовірно, можуть призвести до втрати ними прихильності з боку Путіна.

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