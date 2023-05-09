Аналітики ISW розповіли, як Путін хоче використати парад 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати парад у Москві до 9 травня, щоб продемонструвати подальший вплив Росії у Центральній Азії.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон будуть присутні на параді у Москві.

Російські пропагандистські видання писали про запланований візит Джапарова до Москви ще 23 квітня, а про візити Токаєва, Мірзійоєва та Рахмона – 8 травня, лише за день до параду.

Пресслужба Рахмона спочатку заявила, що президент святкуватиме в Душанбе, але пізніше стало відомо, що Емомалі Рахмон таки прибув до Москви на парад.

Путін також запросив президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, але той не підтвердив свою присутність.

Варто нагадати, що жоден іноземний лідер не відвідав парад перемоги в Москві у 2022 році. А Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили парадів у своїх країнах, дехто посилався на ризики через пандемію коронавірусу.

Аналітики Інституту вважають, що таке запізніле оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни Росії проти України.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад 9 травня.

Джерело : ISW

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