Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Росія
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Аналітики ISW розповіли, як Путін хоче використати парад 9 травня

путін
Фото: Unsplash

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати парад у Москві до 9 травня, щоб продемонструвати подальший вплив Росії у Центральній Азії.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон будуть присутні на параді у Москві.

Російські пропагандистські видання писали про запланований візит Джапарова до Москви ще 23 квітня, а про візити Токаєва, Мірзійоєва та Рахмона – 8 травня, лише за день до параду.

Пресслужба Рахмона спочатку заявила, що президент святкуватиме в Душанбе, але пізніше стало відомо, що Емомалі Рахмон таки прибув до Москви на парад.

Путін також запросив президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, але той не підтвердив свою присутність.

Читайте також
Британський експерт пояснив, чому РФ масовано атакувала напередодні 9 травня
обстріл Одещини 7 травня

Варто нагадати, що жоден іноземний лідер не відвідав парад перемоги в Москві у 2022 році. А Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили парадів у своїх країнах, дехто посилався на ризики через пандемію коронавірусу.

Аналітики Інституту вважають, що таке запізніле оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни Росії проти України.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад 9 травня.

Читайте також
Путін черпає всю свою легітимність з параду: у Москві з тривогою готуються до 9 травня
репетиція параду у москві

Джерело: ISW
9 Травня, Володимир Путін, Парад, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Загострення “побєдобєсія”: Ігнат про ракетну атаку 9 травня
Юрій Ігнат
Росія може готувати провокації проти своїх жителів на 9 травня – Генштаб ЗСУ
парад в РФ 9 травня
Куди впали уламки збитих ракет: в ОП уточнили наслідки повітряної атаки 9 травня
Збита 9 травня над Києвом ракета
Свято брехні Кремля: як змінилося ставлення українців до Дня перемоги 9 травня
Аналітики ISW розповіли, як Путін хоче використати парад 9 травня
Дві хвилі обстрілу проти 9 травня: ППО знищила 23 із 25 ракет
Обстріл Київської області 9 травня 2023
Відео
Суспільство
Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Христина Гавриш, Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Аналітики ISW розповіли, як Путін хоче використати парад 9 травня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (08.05.2023)
Аналітики ISW розповіли, як Путін хоче використати парад 9 травня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (08.05.2023)
Аналітики ISW розповіли, як Путін хоче використати парад 9 травня
Найстрашніше було, коли не чула плачу дитини: киянка про перші хвилини після влучання дрона
Аналітики ISW розповіли, як Путін хоче використати парад 9 травня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь