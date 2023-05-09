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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія може готувати провокації проти своїх жителів на 9 травня – Генштаб ЗСУ

парад в РФ 9 травня
Фото: Pixabay

Сьогодні, 9 травня, в російських містах заплановані паради до “дня перемоги”, зокрема, за участю дітей.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджають, що Росія може готувати провокації проти свого ж народу, щоб потім звинуватити Україну.

Російські спецслужби неодноразово знищували власних громадян заради політичних цілей.

– “Побідобісся” Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів, – наголошують у Генштабі.

Українські військові заявляють, що наші збройні сили діють виключно в рамках міжнародного гуманітарного права та дотримуються правил війни.

Збройні сили України не воюють проти цивільного населення і, зокрема, дітей.

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Росія може готувати провокації проти своїх жителів на 9 травня – Генштаб ЗСУ

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Росія може готувати провокації на 9 травня. За його словами, з 2014 року окупанти таким займалися і не виключено, що і сьогодні щось влаштують.

Джерело: Генштаб ЗСУ
9 Травня, Парад, провокація, Росія
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