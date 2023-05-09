Росія може готувати провокації проти своїх жителів на 9 травня – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 9 травня, в російських містах заплановані паради до “дня перемоги”, зокрема, за участю дітей.
У Генеральному штабі ЗСУ попереджають, що Росія може готувати провокації проти свого ж народу, щоб потім звинуватити Україну.
Російські спецслужби неодноразово знищували власних громадян заради політичних цілей.
– “Побідобісся” Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів, – наголошують у Генштабі.
Українські військові заявляють, що наші збройні сили діють виключно в рамках міжнародного гуманітарного права та дотримуються правил війни.
Збройні сили України не воюють проти цивільного населення і, зокрема, дітей.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Росія може готувати провокації на 9 травня. За його словами, з 2014 року окупанти таким займалися і не виключено, що і сьогодні щось влаштують.
8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко