Економіст розповів, що треба зробити, щоб перекрити РФ лазівки для обходу санкцій

Днями Єврокомісія має зібратися для обговорення 11-го пакету санкцій проти Росії. Раніше західні ЗМІ повідомляли, що він буде обмежений розширенням чорних списків і заходами проти обходу вже запроваджених санкцій. Ми поспілкувалися з економічними експертами, аби зʼясувати, наскільки дієві вже запроваджені обмеження і що ще треба перекрити РФ, аби обмежити або повністю перекрити доступ до ракетобудування. Детальніше читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Києві озвучила три ключові пункти 11-го пакету санкцій проти Росії:

уточнення чинних інструментів, додавання більшої кількості продуктів у заборону ЄС на транзит;

пропозиція нового інструменту боротьби з обходом санкцій;

пропозиція заборонити тіньові організації з Росії та третіх країн, які навмисно обходять санкції ЄС.

Вже запроваджені 10 пакетів санкцій проти РФ серйозно обмежили окупантам доступ до закордонної сировини, запчастин та комплектуючих, які можуть бути використані для виробництва воєнної техніки.

Міністр фінансів США Джанет Єллен вважає, що обмеження вже “вдарили по армії РФ”, бо окупантам не вистачає техніки для ведення війни проти України. Росія втрачає багато танків та БМП у боях, а ремонтувати пошкоджену техніку їм нічим. Також вона заначила, що обмеження цін на російську нафту до $60 за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит.

– Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням і матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень, – сказала вона.

Втім, за понад рік війни агресор навчився обходити санкції ЄС та знайшов лазівки, за допомогою яких продовжує завозити в Росію імпортні комплектуючі, розповідає економіст, виконавчий директор ГО Економічний дискусійний клуб Олег Пендзин.

Він зазначає, що сьогодні ми маємо надзвичайно велике зростання так званого сірого імпорту в Російську Федерацію через три країни, за допомогою компаній, зареєстрованих в іншій юрисдикції, та наводить приклади.

– Ми прекрасно знаємо, що виробництво ракет є неможливим без використання комп’ютерної техніки й без достатнього електронного забезпечення російської промисловості. Киргизстан за 2022 рік у 10 разів наростив закупівлю комп’ютерної техніки в Європі. Ну і зрозуміло, що все, що купляється, транзитом іде в Російську Федерацію. Тому на сьогоднішній момент значно загострені питання контролю за власним потраплянням на російський ринок техніки та товарів державного подвійного використання, що може бути використане, зокрема, і в воєнному виробництві, – розповідає експерт.

Саме тому новий пакет санкцій буде присвячений посиленню контролю над дотриманням вже запроваджених обмежень проти РФ.

– 11-й пакет санкцій буде спрямований на дуже жорсткий контроль, на заборону навіть транзиту через Російську Федерацію підсанкційних товарів. Тому що були випадки, коли китайська техніка, китайські комп’ютери, які їхали в Європу транзитом через РФ, раптом губилися на території Росії, – зазначає економіст.

У Повітряних силах України вже неодноразово повідомляли, що Росія все частіше застосовує застарілі ракети для атак на Україну, збільшує інтервали між атаками, або частіше застосовує безпілотники. Все це говорить про те, що санкції діють, втім, цього недостатньо, аби повністю перекрити Росії доступ до ракетобудування.

Економіст Олег Пендзин наголошує, що 11-й пакет обмежень сьогодні має бути чітко спрямований на контроль за санкціями, і тільки тоді можна буде говорити про “реальне обмеження обсягів виробництва російських ракет”, які вони потім активно будуть використовувати в Україні.

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