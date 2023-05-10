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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ забезпечила собі живий щит: Юсов про візит іноземних лідерів на парад до Москви

РФ забезпечила собі живий щит: Юсов про візит іноземних лідерів на парад до Москви
Фото: УНІАН

Росія запросила лідерів низки держав на парад у Москві 9 травня, щоб забезпечити собі живий щит.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, якби Україна хотіла щось зробити в Москві 9 травня, то “це б точно побачили”. Але цілями нашої країни є військові об’єкти, а не пропагандистські заходи.

Юсов наголосив, що вчора світ побачив “парад перемоги” без перемоги, оскільки жодних цілей з тих, які озвучувало керівництво РФ, досягнуто не було.

– Головна небезпека для жителів РФ виходила, власне, від їхнього ж режиму. Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації, й один сценарій був, зокрема, провокації проти власного населення. Крім того, живим щитом вони забезпечили Червону площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший, – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що парад в Москві на Червоній площі 9 травня відвідали лідери Казахстану, Таджикистану, Вірменії, Узбекистану, Киргизстану, а також самопроголошений президент Білорусі.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, Парад, Розвідка, Російська агресія
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Костянтин Мельников
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