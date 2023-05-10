РФ забезпечила собі живий щит: Юсов про візит іноземних лідерів на парад до Москви
Росія запросила лідерів низки держав на парад у Москві 9 травня, щоб забезпечити собі живий щит.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, якби Україна хотіла щось зробити в Москві 9 травня, то “це б точно побачили”. Але цілями нашої країни є військові об’єкти, а не пропагандистські заходи.
Юсов наголосив, що вчора світ побачив “парад перемоги” без перемоги, оскільки жодних цілей з тих, які озвучувало керівництво РФ, досягнуто не було.
– Головна небезпека для жителів РФ виходила, власне, від їхнього ж режиму. Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації, й один сценарій був, зокрема, провокації проти власного населення. Крім того, живим щитом вони забезпечили Червону площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший, – сказав представник ГУР.
Нагадаємо, що парад в Москві на Червоній площі 9 травня відвідали лідери Казахстану, Таджикистану, Вірменії, Узбекистану, Киргизстану, а також самопроголошений президент Білорусі.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников