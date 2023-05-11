Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії
Від початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування в’язнів для участі у війні проти України. Ймовірно, лише у квітні було залучено до 10 тисяч зеків.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що з літа 2022 року ув’язнені були основним джерелом нових найманців для ПВК Вагнера. Однак вагнерівці, напевно, втратили доступ до російської пенітенціарної системи у лютому цього року через загострення публічної ворожнечі з Міноборони РФ.
– Кампанія Міноборони Росії з вербування в’язнів є частиною ширших та інтенсивніших зусиль російських військових зі збільшення чисельності армії. Це допомагає уникнути введення нової обов’язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення, – підсумовують британці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 May 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/xkY3Mg8VTA
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 11, 2023
Раніше у НАТО повідомили, що РФ спробує мобілізувати більше росіян для війни проти України.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников