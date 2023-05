Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії

Від початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування в’язнів для участі у війні проти України. Ймовірно, лише у квітні було залучено до 10 тисяч зеків.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що з літа 2022 року ув’язнені були основним джерелом нових найманців для ПВК Вагнера. Однак вагнерівці, напевно, втратили доступ до російської пенітенціарної системи у лютому цього року через загострення публічної ворожнечі з Міноборони РФ.

