Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії

Від початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування в’язнів для участі у війні проти України. Ймовірно, лише у квітні було залучено до 10 тисяч зеків.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що з літа 2022 року ув’язнені були основним джерелом нових найманців для ПВК Вагнера. Однак вагнерівці, напевно, втратили доступ до російської пенітенціарної системи у лютому цього року через загострення публічної ворожнечі з Міноборони РФ.

– Кампанія Міноборони Росії з вербування в’язнів є частиною ширших та інтенсивніших зусиль російських військових зі збільшення чисельності армії. Це допомагає уникнути введення нової обов’язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення, – підсумовують британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 May 2023. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/5sj6QS5ckW ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/xkY3Mg8VTA — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 11, 2023

Раніше у НАТО повідомили, що РФ спробує мобілізувати більше росіян для війни проти України.

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