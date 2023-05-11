Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії

Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії
Фото: Getty Images

Від початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування в’язнів для участі у війні проти України. Ймовірно, лише у квітні було залучено до 10 тисяч зеків.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що з літа 2022 року ув’язнені були основним джерелом нових найманців для ПВК Вагнера. Однак вагнерівці, напевно, втратили доступ до російської пенітенціарної системи у лютому цього року через загострення публічної ворожнечі з Міноборони РФ.

– Кампанія Міноборони Росії з вербування в’язнів є частиною ширших та інтенсивніших зусиль російських військових зі збільшення чисельності армії. Це допомагає уникнути введення нової обов’язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення, – підсумовують британці.

Раніше у НАТО повідомили, що РФ спробує мобілізувати більше росіян для війни проти України.

Читайте також
Окупанти провалили наступ у Бахмуті та в районі Авдіївки – Генштаб
Бої на фронті

Війна в Україні, зеки, Міноборони РФ, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський розповів, чому ЗСУ поки не починають контрнаступ
Володимир Зеленський
Не вистачило б ресурсів на іншу техніку: американські військові про надання Україні F-16
F-16
В Україні створили підводний безпілотник Toloka: що про нього відомо
Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії
РФ повинна припинити використовувати голод як зброю: Держдеп закликав продовжити зернову угоду
зерно
Окупанти провалили наступ у Бахмуті та в районі Авдіївки – Генштаб
Бої на фронті
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (10.05.2023)
Лише у квітні Міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч зеків – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь