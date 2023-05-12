Ніхто не бажає брати відповідальність: Юсов про причини конфлікту Шойгу та Пригожина

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували конфлікт між ватажками окупантів.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, така атмосфера у державі-агресорі свідчить про її неминучу поразку.

– Публічні конфлікти між власником так званої ПВК Вагнера Пригожиним, міністром оборони держави-агресора Шойгу та головою Генштабу армії РФ Герасимовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Московії, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він додав, що одіозні ватажки російських окупаційних сил нині перебувають у стресі й бентезі, що спричинено невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

Юсов вважає, що ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність.

– Саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винним, – підсумував він.

В Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин міг припинити шантажувати Міноборони Росії після того, як із відомства надійшли зустрічні погрози. Саме тому він передумав виводити 10 травня своїх бойовиків із Бахмута Донецької області.

Аналітики вважають, що на його погрози вивести бойовиків, якщо йому не нададуть боєприпаси, у Міноборони РФ пригрозили державною зрадою.

Джерело : ГУР

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