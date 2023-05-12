Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Росія
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ніхто не бажає брати відповідальність: Юсов про причини конфлікту Шойгу та Пригожина

Ніхто не бажає брати відповідальність: Юсов про причини конфлікту Шойгу та Пригожина

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували конфлікт між ватажками окупантів.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, така атмосфера у державі-агресорі свідчить про її неминучу поразку.

Публічні конфлікти між власником так званої ПВК Вагнера Пригожиним, міністром оборони держави-агресора Шойгу та головою Генштабу армії РФ Герасимовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Московії, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він додав, що одіозні ватажки російських окупаційних сил нині перебувають у стресі й бентезі, що спричинено невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

Юсов вважає, що ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність.

Саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винним, підсумував він.

В Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин міг припинити шантажувати Міноборони Росії після того, як із відомства надійшли зустрічні погрози. Саме тому він передумав виводити 10 травня своїх бойовиків із Бахмута Донецької області.

Аналітики вважають, що на його погрози вивести бойовиків, якщо йому не нададуть боєприпаси, у Міноборони РФ пригрозили державною зрадою.

Джерело: ГУР
Війна в Україні, ПВК Вагнера, Розвідка, Сергій Шойгу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Найгірше для Росії тільки починається: Данілов про спроби Кремля залякати українців
Олексій Данілов
До зими хочемо повністю завершити війну – секретар РНБО
Війна в Україні
”Танкову коаліцію” для ЗСУ доповнять українські машини: що відомо про БМ Оплот
український танк Оплот
ЗСУ відкинули росіян на відстань від 250 м до 1,5 км: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Бої на фронті
Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник
Повітряні сили ЗСУ
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Ніхто не бажає брати відповідальність: Юсов про причини конфлікту Шойгу та Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
Ніхто не бажає брати відповідальність: Юсов про причини конфлікту Шойгу та Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
Ніхто не бажає брати відповідальність: Юсов про причини конфлікту Шойгу та Пригожина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь