Малоймовірно, що РФ зможе ефективно координувати свої війська в Україні – британська розвідка

Російська армія відчуває брак досвідчених військових. Малоймовірно, що РФ зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії на всій лінії фронту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначено, що на папері російське об’єднане угруповання військ в Україні організоване так само, як 446 днів тому. Ймовірно, воно все ще складається з понад 200 тис. військових, організованих у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ.

Окупанти, як і раніше, мають складнощі з обмеженою свободою проведення повітряних операцій.

Водночас у лютому 2022 року російські війська складались з професійних солдатів, були в основному оснащені сучасною технікою та регулярно проходили навчання.

– Зараз російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, при цьому багато підрозділів сильно недоукомплектовані. Зазвичай вони проводять лише дуже прості піхотні операції, – пишуть в оборонному відомстві.

Британська розвідка додає, що навряд чи нинішнє угруповання російських військ змогло створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на нові операційні виклики. Малоймовірно, що ця організація зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії вздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу.

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