У Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника – ISW
Намагання власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина співпрацювати з українською розвідкою, про що раніше повідомило видання The Washington Post, радше вказує на продовження ворожнечі Пригожина з російським міністерством оборони, ніж атаку на диктатора Володимира Путіна.
Про це наголошують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Раніше неодноразово повідомлялося, що Пригожин конкурує з російським міноборони за прихильність Путіна.
Вважається, що контакти Пригожина з українською розвідкою, найімовірніше, були спрямовані на те, щоб завоювати прихильність Путіна, а це б сприяло швидкій перемозі вагнерівців у Бахмуті й дискредитувало б регулярні війська РФ.
На думку аналітиків ISW, у Кремлі, ймовірно, знали про контакти Пригожина з українською стороною, а тому не були здивовані публікацією The Washington Post.
Зазначається, що у Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника. Є інформація, що російські посадовці погрожували власнику ПВК державною зрадою.
Неназвані джерела в Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи погрожуватиме Пригожину, поки бойовики Вагнера перебувають на передовій.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко