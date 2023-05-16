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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника – ISW

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Намагання власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина співпрацювати з українською розвідкою, про що раніше повідомило видання The Washington Post, радше вказує на продовження ворожнечі Пригожина з російським міністерством оборони, ніж атаку на диктатора Володимира Путіна.

Про це наголошують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше неодноразово повідомлялося, що Пригожин конкурує з російським міноборони за прихильність Путіна.

Вважається, що контакти Пригожина з українською розвідкою, найімовірніше, були спрямовані на те, щоб завоювати прихильність Путіна, а це б сприяло швидкій перемозі вагнерівців у Бахмуті й дискредитувало б регулярні війська РФ.

На думку аналітиків ISW, у Кремлі, ймовірно, знали про контакти Пригожина з українською стороною, а тому не були здивовані публікацією The Washington Post.

Зазначається, що у Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника. Є інформація, що російські посадовці погрожували власнику ПВК державною зрадою.

Неназвані джерела в Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи погрожуватиме Пригожину, поки бойовики Вагнера перебувають на передовій.

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Джерело: ISW
Бахмут, Володимир Путін, Міноборони РФ, ПВК Вагнера
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