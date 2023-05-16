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У російського суспільства з’явився запит на часові рамки щодо закінчення війни в Україні

російські окупанти
Фото: Getty Images

У російського суспільства з’явився запит на часові рамки щодо закінчення “спеціальної військової операції” в Україні.

Про це повідомив Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу Росії, під час круглого столу в Military Media Center на тему Рашизм. Зрозуміти, щоб подолати.

Зазначається, що кількість громадян РФ, які вважають, що “СВО” має завершитися не пізніше, ніж через пів року, становить 41%. Це на 10% більше ніж у грудні 2022-го.

Ще більш помітно з грудня змінилася кількість прихильників безстрокової війни до “досягнення всіх цілей СВО” – з 48% до лише 13% у квітні 2023 року.

Також результати соціологічного соцопитування свідчать про те, що інерція росіян може призвести до агресії проти будь-якої країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Опитування, Російська агресія
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