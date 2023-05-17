Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Росія
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ

У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Фото: Getty Images

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію із закликом до Джо Байдена підтримати створення спецтрибуналу для покарання злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Голос Америки.

Під час представлення резолюції перед членами комітету один із її авторів, конгресмен-демократ Білл Кітінг, заявив, що вона є одним із документів, які мають вирішальне значення як для внутрішніх, так і для міжнародних зусиль щодо притягнення російського уряду до відповідальності за порушення прав людини.

– Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, надає легітимності й авторитету трибуналу щодо цього, – сказав Кітінг.

Перед ухваленням резолюції конгресмени мали змогу заслухати генерального прокурора України Андрія Костіна, а також на власні очі побачити воєнні злочини РФ.

– Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним, – сказав голова комітету Палати представників із закордонних справ, конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

У документі конгресмени зазначають, що РФ порушила статті Статуту ООН та наголошують, що “безпрецедентне повномасштабне вторгнення РФ в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного співтовариства”.

Читайте також
Над створенням спецтрибуналу за злочин агресії РФ працюють уже 34 країни – Кулеба
Дмитро Кулеба

У резолюції засуджується повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також у документі йдеться про підтримку народу України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію та відзначається суверенітет і територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Палата представників вважає: є вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародною спільнотою.

Війна в Україні, Воєнні злочини, Джо Байден, Російська агресія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Рейк’явіку підписали декларацію про створення реєстру збитків від агресії РФ в Україні
Реєстр збитків від агресії РФ
17 травня в Чорному та Азовському морях ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ
Запуск ракет типу Калібр із моря
Зернова угода досі в підвішеному стані, останнє судно з кукурудзою залишило Україну
зерновий коридор зерно
СБУ викрила блогерів і заблокувала камери у Києві після поширення роботи ППО
У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Тайвань має брати приклад з того, як Україна успішно захищається від РФ – Остін
Ллойд Остін
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь