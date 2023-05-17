У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію із закликом до Джо Байдена підтримати створення спецтрибуналу для покарання злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Голос Америки.

Під час представлення резолюції перед членами комітету один із її авторів, конгресмен-демократ Білл Кітінг, заявив, що вона є одним із документів, які мають вирішальне значення як для внутрішніх, так і для міжнародних зусиль щодо притягнення російського уряду до відповідальності за порушення прав людини.

– Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, надає легітимності й авторитету трибуналу щодо цього, – сказав Кітінг.

Перед ухваленням резолюції конгресмени мали змогу заслухати генерального прокурора України Андрія Костіна, а також на власні очі побачити воєнні злочини РФ.

– Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним, – сказав голова комітету Палати представників із закордонних справ, конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

У документі конгресмени зазначають, що РФ порушила статті Статуту ООН та наголошують, що “безпрецедентне повномасштабне вторгнення РФ в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного співтовариства”.

У резолюції засуджується повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також у документі йдеться про підтримку народу України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію та відзначається суверенітет і територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Палата представників вважає: є вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародною спільнотою.

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