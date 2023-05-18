Бункери не допоможуть Путіну сховатися від масштабних процесів в РФ – ГУР

Жодні бункери не врятують російського диктатора Володимира Путіна. Він не зможе сховатися під землею, коли всередині РФ розпочнуться масштабні процеси.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що останній, хто асоціювався з бункерами, – це нацистський диктатор, воєнний злочинець Адольф Гітлер. А тепер це Путін, який замість того, щоб займатися розвитком своєї країни, “обклався санкціями і тепер думає, який бункер глибше і краще викопати”.

Юсов підтвердив, що розвідці відомо про мережу бункерів російського диктатора.

– Звичайно, інформація про всю бункерну мережу присутня, нічого тут таємного немає. Якщо хтось думає, що можна на якихось кілька поверхів нижче спуститися і заховатися – ні, не можна. Реальність дожене і там, – наголосив представник ГУР.

За його словами, не обов’язково йдеться про те, що диктатору слід ховатися від ракет і боєголовок. Адже не менш загрозливими для Путіна будуть внутрішні процеси в РФ.

– Ні. Йдеться про значно стрімкіші і більш масштабні процеси на території вже самої РФ. Бункери не допоможуть, – додав Юсов.

Представник ГУР поінформував, що глава РФ регулярно залишає бункер. Проте питання в тому, чи це дійсно Путін, або ж його двійник.

Юсов зазначив, що наразі “ще тривають дискусії” з приводу того, чи живий справжній Путін.

Як приклад він згадав про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в якого “двійника немає, тому він іноді хворіє”.

– Що стосується Путіна: ми розуміємо про використання технології двійників. Знаємо приблизно, чим один від одного відрізняються. А далі, чи справжній, тут уже тільки експертиза покаже, яка обов’язково буде на міжнародному трибуналі, – заявив Юсов.

Напередодні видання Business Insider оприлюднило інформацію про бункер Путіна в резиденції біля Геленджика (Краснодарський край РФ). Комплекс площею 190 тис. квадратних футів та вартістю мільярд доларів, розташований на скелі з видом на Чорне море. Під комплексом проходять два складні тунелі. Підземні споруди з’єднані ліфтом який спускається на глибину близько 50 метрів. Цікаво, що схеми підземної частини палацу Путіна перебували у вільному доступі в мережі впродовж щонайменше 6 років (з 2010 по 2016 роки).

Нещодавно Андрій Юсов розповідав, що російський диктатор Володимир Путін дійсно має двійників. Після початку повномасштабної війни з’являлося занадто багато неспростовних доказів цього.

Джерело : Business Insider

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