У РФ високопосадовцям заборонили звільнятись, поки йде війна – британська розвідка

Ймовірно, Кремль забороняє високопосадовцям звільнятись, поки триває війна проти України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що заборона поширюється щонайменше на губернаторів, регіональних чиновників, співробітників силових структур і посадовців Адміністрації президента.

– Багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також відчувають стрес від роботи у непрацездатному апараті під час воєнного часу. Заборона, найімовірніше, буде підкріплюватися чіткими натяками на те, що тим, хто звільниться, будуть висунуті сфабриковані кримінальні звинувачення, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними британської розвідки, РФ занепокоєна пробілами у можливостях, які залишаться після відставки чиновників. Російська влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки й зміцнити почуття колективної відповідальності за війну.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія геополітично програла війну проти України та перетворюється на васала Китаю.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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