Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У РФ високопосадовцям заборонили звільнятись, поки йде війна – британська розвідка

Кремль
Фото: Pexels

Ймовірно, Кремль забороняє високопосадовцям звільнятись, поки триває війна проти України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що заборона поширюється щонайменше на губернаторів, регіональних чиновників, співробітників силових структур і посадовців Адміністрації президента.

– Багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також відчувають стрес від роботи у непрацездатному апараті під час воєнного часу. Заборона, найімовірніше, буде підкріплюватися чіткими натяками на те, що тим, хто звільниться, будуть висунуті сфабриковані кримінальні звинувачення, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними британської розвідки, РФ занепокоєна пробілами у можливостях, які залишаться після відставки чиновників. Російська влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки й зміцнити почуття колективної відповідальності за війну.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія геополітично програла війну проти України та перетворюється на васала Китаю.

Читайте також
Вибух на залізниці в Криму: перекинулися п’ять вагонів із зерном, рух заблоковано
вагон

Джерело: Міноборони Великої Британії

Війна в Україні, звільнення, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Командувача Сил ТрО Танцюру вже двічі намагалися вбити спецслужби РФ – ЗМІ
Ігор Танцюра
РФ вивела на чергування в Чорне море підводний ракетоносій – ВМС ЗСУ
Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами
Панацеї для розв’язання “української кризи” не існує – посланець Китаю
У РФ високопосадовцям заборонили звільнятись, поки йде війна – британська розвідка
Ігнат пояснив, чому Київ захищений засобами ППО більше, ніж інші області
Юрій Ігнат
8 ракет по Одесі: уламки вбили одну людину та ще двох поранили
Обстріл Одеси 17 травня 2023
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
З танками та байрактарами! Як війна змінила українську вишиванку
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
У РФ високопосадовцям заборонили звільнятись, поки йде війна – британська розвідка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
У РФ високопосадовцям заборонили звільнятись, поки йде війна – британська розвідка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.05.2023)
У РФ високопосадовцям заборонили звільнятись, поки йде війна – британська розвідка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь