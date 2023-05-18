У РФ високопосадовцям заборонили звільнятись, поки йде війна – британська розвідка
Ймовірно, Кремль забороняє високопосадовцям звільнятись, поки триває війна проти України.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що заборона поширюється щонайменше на губернаторів, регіональних чиновників, співробітників силових структур і посадовців Адміністрації президента.
– Багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також відчувають стрес від роботи у непрацездатному апараті під час воєнного часу. Заборона, найімовірніше, буде підкріплюватися чіткими натяками на те, що тим, хто звільниться, будуть висунуті сфабриковані кримінальні звинувачення, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, за даними британської розвідки, РФ занепокоєна пробілами у можливостях, які залишаться після відставки чиновників. Російська влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки й зміцнити почуття колективної відповідальності за війну.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія геополітично програла війну проти України та перетворюється на васала Китаю.
Джерело: Міноборони Великої Британії