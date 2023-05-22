Стало погано в літаку: в Росії раптово помер заступник голови Міносвіти Кучеренко

Ввечері 20 травня в Росії помер заступник міністра науки і вищої освіти, чоловік співачки Діани Гурцької – Петро Кучеренко.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти РФ.

46-річному російському чиновнику стало погано у літаку, коли він разом із делегацією повертався із робочого відрядження на Кубу.

Борт екстрено приземлився в місті Мінеральні Води, де місцеві лікарі намагалися реанімувати Кучеренка, але врятувати його не вдалося.

Офіційна причина раптової смерті чиновника наразі не повідомляється. Але росЗМІ зазначають, що у чоловіка Гурцької стався серцевий напад.

Зазначимо, що Кучеренко зайняв посаду заступника міністра освіти і науки у 2020 році.

З 2012 до 2014 року він очолював апарат комітету Ради Федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства, потім перейшов до апарату комітету СФ із конституційного законодавства і держбудівництва.

З Діаною Гурцькою Кучеренко одружився у 2005 році, у пари є син Костянтин.

Фото: Nexta Live

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