Окупанти скоротили до 10 днів вишкіл в’язнів перед відправленням на фронт – ISW

Російське військове керівництво вирішило скоротити до 10 днів термін підготовки особового складу із засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До цього табору з російських колоній привезли близько 1000 осіб поповнення. Тоді підготовку планували проводити впродовж чотирьох тижнів.

Тепер термін навчання скоротили до 10 днів через величезні втрати на фронті.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім мобілізувати їх до армії РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 453-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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