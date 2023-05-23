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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Клуби диму здіймаються у небо: у Курську сталася пожежа

Клуби диму здіймаються у небо: у Курську сталася пожежа

У Курську виникла пожежа, що саме зайнялося поки що невідомо.

– У Курську теж стає спекотно, щось спалахнуло, – написав у своєму Telegram офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

На фото видно, як клуби чорного диму здіймаються у небо.

Про причини пожежі, а також наслідки не відомо. Офіційного підтвердження з боку влади РФ також немає. Слідкуємо за подальшим розвитком подій.

Нагадаємо, що сьогодні зранку російські пабліки повідомляли про сильну пожежу в місті Дятьково Брянської області РФ.

А раніше бійці Російського добровольчого корпусу заявили про план “звільнити” території РФ, прикордонні до зони бойових дій: Курськ, Брянськ, Бєлгород.

Курськ, Пожежа, Росія
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