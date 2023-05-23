Розвідка Британії спрогнозувала, як Кремль у пропаганді може використати прорив партизанів

У період із 19 до 22 травня російські силові структури щонайменше тричі вступали в сутички з партизанами на території Бєлгородської області, неподалік від кордону з Україною.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зіткнення відбулися принаймні у трьох місцях.

Особи партизанів залишаються невідомими, але російські угруповання, які воюють проти режиму Кремля, взяли на себе відповідальність.

Найсерйозніший інцидент стався в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок із застосуванням стрілецької зброї також почастішали випадки застосування безпілотників і непрямого вогню.

У британській розвідці наголошують, що Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, атаки на залізничні шляхи сполучення, а тепер і партизанські дії.

Росія майже напевно використовуватиме ці інциденти для своєї пропаганди того, що вона є жертвою у війні, вважають у Міноборони Великої Британії.

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня підрозділ Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив, що його бійці зайшли на територію Росії. У Telegram-каналах почала з’являтися безліч відео із рухом військової техніки; інформували і про знищення російського прикордонного пункту.

Також повідомлялося, що бійці Російського добровольчого корпусу та легіон Свобода Росії повністю звільнили населений пункт Козинка Бєлгородської області, а до Грайворона вже зайшли передові загони.

Зранку 23 травня губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі тривають “бої” між силовиками РФ та російськими добровольцями з легіону Свобода Росії і РДК.

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