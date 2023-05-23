У військовозобов’язаних РФ вилучатимуть закордонні паспорти за перетину кордону

Державна дума ухвалила закон, згідно з яким прикордонники можуть вилучати закордонні паспорти громадян, які виїжджають за кордон. Документ проголосували поспішно.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, паспорт підлягає вилученню в межах компетенції судом, слідчими органами слідкому РФ, органами внутрішніх справ, прикордонними органами ФСБ, митними органами.

Вимога поширюється на тих, хто не обмежений у праві на виїзд, оскільки є підозрюваним, притягнутий як обвинувачений, засуджений за скоєння злочину, або ухиляється від зобов’язань, накладених судом, ідеться в законі.

Призвані на військову службу обмежені в праві виїхати з Росії та, відповідно до закону, будуть зобов’язані здати закордонні паспорти. Якщо ж паспорт не здали, то його вилучають під час проходження кордону.

Паспорти громадян, яким виїзд обмежений через допуск до держтаємниці, також будуть вилучати.

У березні повідомлялося, що закордонні паспорти російських чиновників і співробітників держкомпаній – переважно суддів та силовиків – будуть вилучати, адже їм заборонено виїзд за кордон. Чиновників просили здавати документи на зберігання у держоргани.

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