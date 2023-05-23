Є ознаки, що ПВК Вагнера намагалась придбати зброю і переправити її через Малі – Держдеп США

ПВК Вагнера намагається приховати свої зусилля з придбання військової техніки для використання проти України.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Reuters.

– Є ознаки того, що ПВК намагалась придбати військові системи в іноземних постачальників і переправити цю зброю через Малі в якості третьої сторони, – сказав Міллер.

Зазначено, що для цього мали використовуватись фальшиві документи.

Водночас представник Держдепу додав, що США поки не бачили жодних ознак того, що ці закупівлі були завершені або здійснені.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що засновник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин хоче вивести своїх найманців з Бахмута (Донецька область), оскільки розуміє, що там на них чекає кривавий розгром.

Джерело : Reuters

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