РДК і легіон Свобода Росії проводять операцію в Бєлгородській області РФ: що відомо
Підрозділи зазнали незначних втрат: NYT повідомив деталі операції у Бєлгородській області
Українські військові не заходили на територію Росії під час операції у Бєлгородській області, російські добровольці зазнали незначних втрат.
Про це повідомляє New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності.
За його словами, українські військові здебільшого діяли як підтримка, захищаючи кордон України у цьому районі на випадок російської контратаки. Водночас жоден боєць ЗСУ не заходив на територію Росії.
Чиновник також зазначив, що втрати в частинах, які брали участь в операції, є, але недостатні, щоб позначитися на їхній боєздатності. Інших подробиць посадовець не повідомив.
РДК спростував заяви росіян про “ліквідацію диверсантів” у Бєлгородській області
Російський добровольчий корпус не зазнав втрат під час своєї операції у Бєлгородській області.
– Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков (представник Міноборони РФ – Ред.), але у Російського Добровольчого Корпусу втрат немає, – повідомили у підрозділі.
Легіон Свобода Росії повідомив про знищення мотострілецької роти РФ
У Бєлгородській області знищили мотострілецьку роту ЗС РФ та кілька одиниць їхньої бронетехніки.
За словами бійців Легіону Свобода Росії, цілі “миротворчої операції” були успішно досягнуті.
– Метою миротворчої операції в Бєлгородській області РФ було створення демілітаризованої зони між Росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, і демонстрація народу Росії того, що можливе створення осередків опору і успішна боротьба з путінським режимом. Ці цілі операції були успішно досягнуті, – йдеться у повідомленні.
У Бєлгородській області скасували режим “контртерористичної операції”
Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.
Однак, яка там зараз ситуація – він не повідомив.
Подоляк про реакцію Кремля щодо Бєлгородщини: На 15-й місяць “СВО” у них з’явилася мета
Росія на 15-й місяць повномасштабної війни вигадала справжню мету “спеціальної військової операції” – не допустити падіння Бєлгородської області.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
— Офіційний Кремль (устами Пєскова) на 15-й місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету “спеціальної військової операції”: не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і починати нову інформаційну кампанію “російської перемоги”: “Досягнуто. Разом та назавжди. Калуга, Тула, Рязань – це Росія”, – написав він.
В РДК мають намір “звільнити” наближені до зони бойових дій Курськ, Брянськ та Бєлгород
Бійці Російського добровольчого корпусу заявили про план “звільнити” прикордонні території РФ, що близько до зони бойових дій.
За словами представників РДК, ідеться, зокрема, про Курськ, Брянськ, Бєлгород.
У РДК кажуть, що відгукнулись на “негласний поклик” цих міст та взяли на себе сміливість зробити перший крок на шляху до батьківщини.
Маляр про події в Бєлгородській області: Люди в РФ повстали проти Путіна
Операція, яку наразі проводять Російський добровольчий комплекс (РДК) та легіон Свобода Росії (ЛСР), є передбачуваною внутрішньою кризою, що назрівала ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Так про ситуацію в Бєлгородській області говорить заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
У Бєлгородській області фактично відселено жителів 9 населених пунктів
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляє про фактичне відселення жителів Грайворона, Новостроївки, Горьковського, Безіменого, Мокрої Орловки, Глотового, Гори-Подолу, Замостя, Сподарюшеного.
Гладков дякує жителям Грайворонського округу за те, що “тимчасово покинули свої будинки”, і просить їх поки не повертатися.
Уночі 23 травня було гучно в Борисівці та Грайвороні
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в Борисівці двічі протягом ночі 23 травня під удар із безпілотників потрапляли адміністративні будівлі.
У селищі нібито зруйновано й дах приватного будинку.
Два приватних будинки, за словами Гладкова, нібито атаковані безпілотниками в Грайвороні.
У Бєлгороді пролунав потужний вибух
У Бєлгороді на території Росії прогримів потужний вибух. У небі піднімається стовп диму. На місце вибуху прибули поліція, пожежники та медики.
За непідтвердженою інформацією, вибух пролунав в будівлі російської ФСБ, де зараз перекрита вулиця.
Військовий експерт прокоментував події в Бєлгородській області РФ
Російський державний кордон дуже погано охороняється. Громадяни РФ прагнуть іншого майбутнього своїй країні, яка не вестиме агресивні імперські війни проти сусідніх держав.
Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.
– Те, що було продемонстровано, відверто свідчить, що російський кордон охороняється дуже погано, якщо не сказати, що не охороняється, тому що ми побачили, що є проникнення фактично російського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії та організацій, які складаються з громадян РФ, які бачать інше майбутнє своєї країни, – припустив він.
У США прокоментували події у Бєлгородській області
Сполучені Штати Америки не підтримують атаки на території Росії, проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора.
Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер. Він додав, що важливо нагадати, що цю війну розпочала саме Росія.
– Ми не дозволяємо і не заохочуємо атаки за межами України. Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні була Росія, – йдеться у заяві.
Бійці Російського добровольчого корпусу показали показали трофейний БТР 82А, який належав ФСБ.
РДК затрофеїв у Бєлгородській області БТР 82А, який належав ФСБhttps://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/pePwiocE6B
— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) May 22, 2023
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.
В коментарі російським пропагандистам він сказав, що ті, у кого є можливість, залишають населений пункт на особистому транспорті, іншим – допомагають.
У Бєлгородській області евакуювали ядерне сховище
Росіяни у терміновому режимі евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
— В терміновому режимі об’єкт Бєлгород 22 – це сховище ядерних боєприпасів, рашисти евакуюють. Воно знаходиться неподалік Грайворона, – сказав Юсов.
За його словами, саме там зберігалася частина боєзапасів для ядерного озброєння.
На Бєлгородщині запровадили “режим контртерористичної операції”
У Бєлгородській області Росії запровадили “режим контртерористичної операції”.
Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.
Він передбачає, зокрема, перевірку документів, що засвідчують особу, та призупинення діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.
Російські ЗМІ пишуть, що диверсанти нібито захопили поліцейську дільницю у Грайвороні та у формі російських поліцейських на поліцейських машинах рухаються у бік Бєлгорода.
Ситуація у Бєлгородській області складна – Легіон Свобода Росії
В Бєлгородській області РФ “ситуація складна”. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Легіону Свобода Росії.
Там заявили, що Легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки російська армія не зможе обстрілювати Україну. За їхніми словами, далі “рухатимуться до звільнення всієї Росії”.
Україна не має безпосереднього стосунку до ситуації у Бєлгородській області – Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області РФ та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.
— Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках, – написав Подоляк у Twitter.
Він також пожартував, що “танки продаються в будь-якому російському військторзі” та додав, що підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії.
На Бєлгородщині ввели план “Перехоплення”
На всій території Бєлгородської області запровадили план “Перехоплення”. Про це пишуть Telegram-канали Mash та Baza.
Повідомляється, що оголошено загальне зібрання співробітників поліції регіону.
Місцеві пабліки Бєлгорода пишуть, що на виїзд з міста утворилися затори. Деякі користувачі пишуть, що ці кадри із Гайворона.
Падіння Мі-8 біля Прохорівки
Telegram-канали повідомляють про падіння у Бєлгородській області російського Мі-8.
У ЦСК привітали рішучі дії опозиційної до злочинного режиму Путіна сили
Бойові дії у Бєлгородській області – прояв спротиву всередині РФ. Так пояснили ситуацію у Центрі стратегічних комунікацій.
Відповідальність за події взяли на себе громадяни РФ з РДК – російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії.
— Україна вітає рішучі дії опозиційної до злочинного агресивного путінського режиму сили, – заявили у ЦСК.
Там додали, що Україна вимагатиме створення демілітаризованої зони безпеки у прикордонних до нашої держави російських регіонах, оскільки саме звідти агресор завдає масованих обстрілів.
Факти ICTV пропонують вам детальніше ознайомитися з матеріалом про Російський добровольчий корпус – що про них відомо та їхню ідеологію.
У Кремлі прокоментували ситуацію на Бєлгородщині
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про “спробу прориву” до Білгородської області нібито “українських диверсантів”.
За словами Пєскова, сил та засобів на місці достатньо, щоб “видавити українських диверсантів”.
Звільнення Гори-Поділ
Легіон Свобода Росії повідомляє про звільнення села Гора-Поділ, яке знаходиться за селом Козинка — почалися бої за місто Грайворон.
Легіон Свобода Росії та бійці РДК повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка та Гора-Поділ у Бєлгородської області РФ.
Після 15.00 у Telegram-каналі легіону з’явилася інформація, що Гора-Поділ пройдена і розпочався штурм Гайворона.
Представника ГУР Андрія Юсова підтвердив, що легіон Свобода Росії та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення смуги безпеки для захисту цивільних українців.
За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик