Влада Бєлгорода повідомляє про атаку дронів та продовження “зачистки” у регіоні

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що силовики продовжують “зачистку” після того, як підрозділи РДК та ЛСР увійшли на територію регіону.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, ніч у області пройшла “не зовсім спокійно” через велику кількість атак безпілотних літальних апаратів. Гладков зазначив, що з більшою частиною засоби ППО нібито впоралися, але є пошкодження в Бєлгороді, у Борисівському районі, у Бєлгородському районі. Так, пошкоджені авто, приватні будинки, адміністративні будівлі.

Також у Грайворонському окрузі пошкоджено газопровід, триває пожежа. Окрім того, триває відновлення електричних мереж, після цього відновиться водопостачання та стільниковий зв’язок.

У лікарнях перебуває дев’ять осіб, троє з яких в реанімації у важкому стані.

Губернатор також стверджує, що силовики продовжують зачистку території, тому поки що евакуйовані не можуть повернутися до своїх домівок.

Водночас вранці 24 травня Російський добровольчий корпус (РДК), що бере участь в операції, опублікував у Telegram відео з технікою. Поки що незрозуміло, де зняте відео і чи продовжується операція.

22 травня підрозділи РДК та ЛСР увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області.

В результаті дій російських підрозділів, які налаштовані ворожо до влади в Кремлі, був знищений один з прикордонних пунктів та “звільнено населені пункти Козинка та Гора-Поділ”. Також повідомлялось про бої за населений пункт Грайворон.

Джерело: В’ячеслав Гладков

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.