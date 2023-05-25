Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW

Кремль продовжує використовувати міжнародні форуми та зустрічі з главами держав, щоб представити Росію як країну з міцними міжнародними партнерськими відносинами.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль не полишає спроб створити сильну антизахідну коаліцію.

Так, напередодні російський диктатор Володимир Путін виступив на 11-й Міжнародній зустрічі високих представників з питань безпеки в Москві з шаблонною пропагандистською риторикою про глобальну нестабільність, у якій нібито винен Захід.

Путін закликав держави Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.

Пізніше Путін узяв участь у Євразійському економічному форумі в Москві разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Джапаровим і віцепрем’єром Вірменії Мгером Григоряном.

Путін також зустрівся з Мілорадом Додіком, президентом Республіки Сербської, який демонстративно підтримує російське виправдання війни в Україні.

Додік заявив, що Росія нібито була змушена почати “спеціальну військову операцію” і що війна – це протистояння із Заходом.

Аналітики зазначають, що спроби Кремля поширити свій вплив на Балканах, схоже, слабшають у країнах навколо Сербії.

Російський президент зазнав невдачі у спробі забезпечити безлімітне двостороннє партнерство з Китаєм.

Джерело : ISW

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