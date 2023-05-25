Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Росія
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW

Лукашенко і Путін
Фото: Getty Images

Кремль продовжує використовувати міжнародні форуми та зустрічі з главами держав, щоб представити Росію як країну з міцними міжнародними партнерськими відносинами.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль не полишає спроб створити сильну антизахідну коаліцію.

Так, напередодні російський диктатор Володимир Путін виступив на 11-й Міжнародній зустрічі високих представників з питань безпеки в Москві з шаблонною пропагандистською риторикою про глобальну нестабільність, у якій нібито винен Захід.

Путін закликав держави Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.

Пізніше Путін узяв участь у Євразійському економічному форумі в Москві разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Джапаровим і віцепрем’єром Вірменії Мгером Григоряном.

Путін також зустрівся з Мілорадом Додіком, президентом Республіки Сербської, який демонстративно підтримує російське виправдання війни в Україні.

Читайте також
Погрожує анулюванням угод: РФ тисне на Індію, щоб уникнути фінансової ізоляції
Нарендра Моді і Путін

Додік заявив, що Росія нібито була змушена почати “спеціальну військову операцію” і що війна – це протистояння із Заходом.

Аналітики зазначають, що спроби Кремля поширити свій вплив на Балканах, схоже, слабшають у країнах навколо Сербії.

Російський президент  зазнав невдачі у спробі забезпечити безлімітне двостороннє партнерство з Китаєм.

Джерело: ISW
Володимир Путін, Кремль, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бійці РДК все ще залишаються на території Росії – представник добровольців
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
У Москві сталася пожежа у головній будівлі Міноборони РФ
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Україна вже збила 900 дронів Shahed: Зеленський закликав іранців не допомагати РФ
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
РДК і легіон Свобода Росії підбили підсумки операції в Бєлгородській області РФ: що відомо
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Путін і Пригожин очолюють список людей, яких Україна хоче ліквідувати – ГУР
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
Кремль продовжує видавати РФ за країну з сильними дипломатичними зв’язками – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь