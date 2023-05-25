У підмосковному Одинцово сталась масштабна пожежа

У підмосковному Одинцово вночі 25 травня горіли торговельні павільйони.

Займання на вулиці Внуківській, що спалахнуло на площі 500 кв. м, зрештою збільшилось у понад три з половиною рази.

Орієнтовно о другій ночі, коли пожежу вдалось локалізувати, її площа становила вже 1 800 кв. м.

Російські МНСники вночі скаржились, що ліквідацію вогню ускладнювало високе пожежне завантаження.

До гасіння спершу залучили понад 85 осіб та 27 одиниць техніки, а потім сили та засоби нарощували, намагаючись не допустити поширення вогню.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Джерело: МНС Росії

Фото: МНС Росії

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