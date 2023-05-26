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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Путін намагається злучити низку азійських країн для обходу санкцій – ISW

Путін Алієв Лукашенко
Фото: Getty Images

У Москві 25 травня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідерами країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і главами низки інших пострадянських держав, імовірно, щоб обговорити можливості обходу санкцій.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Вірменії Нікол Пашинян, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і президент Киргизстану Садир Джапаров узяли участь у зустрічі разом із лідерами країн, які не входять до ЄАЕС, включно з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, президентом Узбекистану Шавкатом Мірзієєвим і президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

На зустрічі також були присутні виконавчий секретар Співдружності Незалежних Держав (СНД) Сергій Лебедєв і генсек Шанхайської організації співпраці Чжан Мінь.

Путін, Пашинян і Токаєв закликали до подальшого розвитку вільної торгівлі з ОАЕ, Індією, Єгиптом, Індонезією, Ізраїлем та Іраном.

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Токаєв розповів про створення нових міжнародних транспортних шляхів у Східну і Південно-Східну Азію. Він також запропонував Росії допомогу в запуску високошвидкісної вантажної залізниці Челябінськ-Большак-Іран протяжністю 2 873 км.

Існує аналогічна угода між РФ та Іраном про будівництво залізничного коридору між Рештом і Астарою.

Путін закликав ЄАЕС до створення технологічних альянсів із третіми країнами. На думку аналітиків, це необхідно для поставок до Росії критично важливих компонентів, які РФ не може виробляти.

Також Кремль намагається переконати ЄАЕС та інші пострадянські країни допомогти обходити санкції.

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Путін закликав збільшити кількість спільних підприємств під загальним товарним знаком “зроблено в ЄАЕС”, що, ймовірно, спрямовано на ребрендинг російської продукції, щоб уникнути західних санкцій на експорт.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Володимир Путін, Санкції проти Росії
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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