У ISW розповіли, чи спричинить ескалацію розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Напередодні Росія і Білорусь підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що можливе розміщення такого озброєння навряд чи віщує будь-яку ескалацію з боку Росії.

Росія вже давно використовує риторику про ядерну зброю, здатну вразити будь-яку ціль. Але вкрай малоймовірно, що Путін готовий до фактичного застосування ядерної зброї в Україні або деінде, вважають в ISW.

Можливо, такий крок потрібен Путіну, щоб відновити в інформаційному просторі наратив про можливість ядерної ескалації.

Варто зазначити, що для розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі потрібна як певна військова інфраструктура, так і російське командування і контроль над елементами білоруських збройних сил.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму повідомив, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі.

Джерело : ISW

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