Пригожин підриває авторитет Путіна, бо не отримав обіцяну нагороду за Бахмут – ISW
Власник бойовиків Вагнера Євген Пригожин знову опосередковано розкритикував режим президента Росії Володимира Путіна.
Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
На запитання журналіста про заборону російським державним ЗМІ будь-яким чином обговорювати сили Вагнера Пригожин заявив, що російські бюрократи виграють від такої цензури тільки в найближчій перспективі – від одного до трьох місяців, перш ніж російський народ дасть відсіч і почне ненавидіти бюрократів.
Пригожин заявив, що російські чиновники могли б цензурувати російське суспільство, якби Росія не почала війну в Україні. В іншому разі варто “мати характер, волю і сталеві яйця – і тільки тоді можна буде чогось досягти”.
Тут власник ПВК Вагнер мав на увазі, що реальні досягнення дадуть змогу чиновникові не брехати про будівництво нових будівель, станцій метро і мостів, намагаючись мати гарний вигляд. Аналітики вважають, що слова Пригожина, найімовірніше, націлені на Путіна, якого російські ЗМІ зазвичай зображають як лідера, що опікується невеликими інфраструктурними проєктами і життям простих росіян.
На думку експертів ISW, Пригожин “нападає” на Путіна за те, що той не дав Пригожину обіцяну нагороду за Бахмут.
Схожа “атака” Пригожина на Путіна сталася 9 травня – символічне свято, яке Путін хотів використати, щоб заявити про перемогу в Бахмуті як про досягнення, еквівалентне взяття Берліна Радянським Союзом у 1945 р.
Пригожин стверджував, що Вагнер фактично захопив Бахмут до 10 травня і очистив місто до 20 травня, і намагався звинуватити в затримці захоплення міста Вагнером російське міністерство оборони в приховуванні боєприпасів.
Висловлювання Пригожина на адресу Путіна і російського міноборони – у поєднанні з його вихвалянням досягненнями Вагнера – можуть свідчити про те, що Пригожин засмучений тим, що не отримав обіцяної компенсації за перемогу в битві за Бахмут.
Можливо, російське міноборони навмисно саботувало Пригожина за кілька днів або тижнів до 9 травня, щоб завадити Вагнеру захопити кілька кварталів, що залишилися в західному Бахмуті, до Дня Перемоги, як припускає Пригожин.
А Путін міг навмисно не помічати таких дій міноборони РФ.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко