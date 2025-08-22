Міністр оборони США Піт Гегсет звільнив керівника розвідувального управління Пентагону Джеффрі Круза, чия початкова розвідувальна оцінка про збитки іранським ядерним об’єктам внаслідок ударів США викликала гнів американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомили два джерела, знайомі з цим рішенням, і представник Білого дому, пише The Associated Press.

Звільнення керівника розвідувального управління у Пентагоні

Як стверджують співрозмовники, які надали інформацію на умовах анонімності через те, що вони не уповноважені обговорювати це питання публічно, генерал-лейтенант Джеффрі Круз більше не очолюватиме Розвідувальне управління Міністерства оборони США.

Це звільнення стало новим потрясінням для американських військових та розвідувальних служб.

Воно відбулося через кілька місяців після витоку в ЗМІ подробиць попередньої оцінки, яка показала, що ядерну програму Ірану було відкладено лише на кілька місяців, всупереч твердженням президента США Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

На пресконференції після червневих ударів Гегсет зазначив, що ЗМІ приділили надмірну увагу попередній оцінці, проте він не надав прямих підтверджень знищення іранських об’єктів з виробництва ядерної зброї.

