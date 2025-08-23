На заводі у Луїзіані стався вибух: над містом чорний дим, оголошено евакуацію

У Луїзіані (США) стався вибух на підприємстві з виробництва автомобільних запчастин, після чого почалася пожежа. Над населеними пунктами поблизу здійнявся стовп густого чорного диму.

Про це повідомляють Associated Press та ABC News.

Вибух і пожежа на заводі у Луїзіані

Інцидент стався на заводі Smitty’s Supply, розташованому на північ від міста Роузленд, у якому проживають близько 1,1 тис. осіб. За даними офіційних осіб, ніхто не постраждав, але всіх у радіусі 1,6 км закликали евакуюватися.

Президент округу Танґіпаоа Роббі Міллер сказав, що це “подарунок долі”, що ніхто не постраждав.

– Ми робимо все можливе, щоби захистити людей, будівлі та довкілля, – сказав він під час пресконференції.

За його словами, причина пожежі ще не визначена, як і те, чи є значний хімічний ризик і скільки часу знадобиться пожежникам, щоб узяти ситуацію під контроль.

Окрім пожежників і правоохоронців, на місці події були присутні представники Департаменту якості навколишнього середовища та Агентства з охорони навколишнього середовища.

Arcola Oil, Smitty’s oil supply of Roseland, Louisiana explosion. Summary and Current Status: On August 22, 2025, a major explosion at Smitty’s Supply, a lubrication plant in Roseland, Louisiana, triggered a mandatory evacuation within a one-mile radius, affecting residents and… pic.twitter.com/ZAX9qXAnhi — MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) August 22, 2025

Компанія Smitty’s Supply заснована в 1960 році та є однією з найбільших приватних компаній-виробників мастильних матеріалів у США.

Вона постачає мастильні матеріали та автомобільні запчастини, зокрема оливи, гальмівну рідину, рідину для гідропідсилювача керма й антифриз. На підприємстві працює приблизно 400 осіб.

