В ефірі американської програми The Late Show with Stephen Colbert згадали про повномасштабну війну Росії проти України, однак на оприлюдненій карті не було зображено тимчасово окупований Крим.

Карта України без Криму в американському шоу

Випуск Пізнього шоу зі Стівеном Кольбертом, де була карта України, на якій відсутній окупований Росією півострів Крим, з’явилось на Youtube-каналі у вівторок, 9 вересня 2025 року.

Опубліковане відео переглянули понад 230 тис. користувачів. Це популярне американське шоу виходить в ефірі телеканалу CBS.

У своєму виступі з нагоди 10-річчя Пізнього шоу Стівен Кольберт згадав ключові події, що вплинули на життя американців з 2015 року.

Один із сегментів програми ведучий присвятив Україні, відзначивши героїзм українців, але на екрані мапи країни не було окупованого Криму.

Представники глобальної ініціативи для підтримки України United24 зазначили, що хоча наша держава вдячна за підтримку й увагу, проте навіть такі дрібні помилки мають значення.

Там стверджують, що Росія систематично використовує подібні карти України, на яких не зображено тимчасово окупований Крим, як елемент своєї пропаганди.

Ведучий згадав комедійне минуле президента України Володимира Зеленського, натякнув на можливу політичну кар’єру та ще раз нагадав, що з червня 2026 року планує залишити The Late Show with Stephen Colbert.

