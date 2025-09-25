Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів американської армії терміново зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня, не вказавши причину.

Як повідомляє видання The Washington Post, це викликало помітне занепокоєння серед командування США.

За словами понад десятка джерел, знайомих із ситуацією, цю вкрай незвичайну директиву розіслали практично всім вищим військовим чинам по всьому світу.

Представник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що міністр оборони звернеться до вищого військового керівництва США на початку наступного тижня, але не надав додаткових подробиць.

За словами джерел, наказ поширюється на всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала і вище, а також на їхніх еквівалентів у ВМС, які обіймають командні посади, та старших радників.

Як правило, кожен з цих офіцерів командує сотнями або тисячами рядових військовослужбовців.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні вищі командири в зонах конфліктів і старші військові керівники, дислоковані по всій Європі, Близькому Сходу та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили джерела.

Водночас таке розпорядження глави Білого дому не поширюється на вищих офіцерів, які займають штабні посади.

Ніхто зі співрозмовників не пригадав, щоб міністр оборони США коли-небудь віддавав наказ такій кількості генералів і адміралів зібратися в такому вигляді. Деякі заявили, що це викликає побоювання з приводу безпеки.

– Люди дуже стурбовані. Вони не мають уявлення, що це означає, – сказав один з них.

Двоє інших співрозмовників звернули увагу, що навіть багатьом американським командирам, які нині перебувають за кордоном, доведеться бути присутніми на цій зустрічі.

