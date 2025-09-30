До американського Сенату внесли резолюцію із закликом щомісяця передавати Україні по $10 млрд з активів Російської Федерації.

Резолюція у Сенаті США про передавання Україні активів РФ

Як зазначається на сайті Конгресу США, виконавчу владу, лідерів країн Великої сімки та Європейського Союзу закликають у резолюції конфіскувати російські активи, яка перебувають під юрисдикцією членів G7.

Згадані кошти пропонують виплачувати Україні траншами $10 млрд щомісяця до повного вичерпання активів.

Зазначено, що автором внесеної до резолюції є сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який представляє штат Луїзіана.

Питання про передавання Україні заморожених російських активів на Заході залишається предметом обговорення вже кілька місяців.

Зокрема, в Євросоюзі розглядають можливість надати Україні кредит у розмірі €140 млрд користуючись цими активами. Наразі ухвалення рішення гальмує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нещодавно стало відомо, що в Сенаті США зареєстровано новий двопартійний законопроєкт, який передбачає розміщення $5 млрд заморожених суверенних активів Росії на процентному рахунку.

Згідно з документом, кожні 90 днів передбачається переказувати приблизно $250 млн із цих коштів на підтримку України.

