Скасована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним може відбутись у майбутньому.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Зустріч Трампа і Путіна може відбутися

Левітт заявила, що повністю не слід виключати зустріч Трампа з Путіним у майбутньому.

Зараз дивляться

– Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня вона (зустріч, – Ред.) може знову відбутись. Але ми хочемо переконатися, що вона дасть помітні позитивні результати і що президент ефективно використає свій час на неї, – сказала вона.

Речниця Білого дому уточнила, що розмова глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо “не була єдиною причиною” рішення Трампа скасувати зустріч.

За її словами, Трамп “хоче бачити дії, а не розмови”.

На її думку, президента США надихає успіх мирної угоди на Близькому Сході, тому він прагне досягти результату й закінчити війну в Україні.

Вона додала, що вже дев’ять місяців на посаді він регулярно говорить про це і дедалі більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін війни.

Раніше Трамп, відповідаючи на запитання, чи саміт із Путіним скасовано або ж перенесено, зазначив, що не хоче проводити “марну зустріч”. Президент США пообіцяв поінформувати про подальші кроки протягом найближчих двох днів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.