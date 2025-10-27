США очікують, що Угорщина розробить і реалізує план зі скорочення залежності від російських енергоносіїв, а також закликають Китай приєднатися до міжнародного тиску на РФ з метою припинення війни проти України.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News.

США очікують, що Угорщина позбудеться залежності від нафти з РФ

Вітакер заявив, що адміністрація Трампа продовжує використовувати всі доступні інструменти, включно з санкціями, щоб змусити Росію припинити військові дії.

– Ми очікуємо, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які продовжують купувати російську нафту та газ, розроблять план і виконають план, який позбавить їх залежності від російської нафти та газу. А Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків, – сказав Вітакер.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп має “усі карти в руках” й продовжить тиск на Москву, зокрема через нафтові санкції.

Посол наголосив, що Росія має якнайшвидше припинити війну, адже ситуація для неї лише погіршується: країна виглядає слабкою та не отримує жодних територіальних здобутків, втрачаючи тисячі військових щотижня на полях боїв в Україні.

Вітакер зазначив, що Китай відіграє ключову роль у припиненні війни, адже постачає Росії великі обсяги нафти, газу та технологій подвійного призначення.

– Зараз китайці купують забагато російської нафти та газу. Вони надають росіянам забагато технологій подвійного використання, щоб вони могли продовжувати цю війну, чи то деталі безпілотників, чи інші технології, які можна використовувати для її продовження.

Китай має приєднатися до США та інших наших союзників…І президент Трамп абсолютно правий, тиснучи на росіян, – підкреслив посол.

На запитання журналістки про ефективність санкцій Вітакер відповів, що заморожені в Європі російські активи на суму близько $200 млрд здатні суттєво підтримати Україну та вплинути на ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, у четвер, 30 жовтня, у південнокорейському Пусані Дональд Трамп зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

