Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Китай домовилися встановити прямий зв’язок між своїми збройними силами, щоб уникнути конфлікту.

Про це він написав у соцмережі X.

США та Китай домовилися про співпрацю ЗС

За словами Гегсета, після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном він мав “не менш позитивну зустріч” зі своїм колегою, міністром національної оборони Китаю адміралом Донгом Джуном у Малайзії.

– І вчора ввечері ми знову розмовляли. Адмірал і я згодні, що мир, стабільність і добрі відносини — це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн. Як сказав президент Трамп, його історична зустріч задала тон для вічного миру та успіху США і Китаю, – заявив глава Пентагону.

Гегсет додав, що представники обох країн проведуть переговори, щоб обговорити деталі спілкування.

Глава Пентагону і міністр оборони Китаю Дон Цзюнь зустрілися в Куала-Лумпурі в п’ятницю, на наступний день після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, де два лідери домовилися про торговельне перемир’я з метою стабілізації відносин між двома найбільшими економіками світу.

У суботу Гегсет закликав Південно-Східну Азію посилити морське співробітництво, щоб протистояти, за його словами, посиленню агресії Пекіна в Південно-Китайському морі.

