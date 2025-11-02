США і Китай створять прямий військовий зв’язок – Гегсет
- США та Китай домовилися створити прямий канал зв’язку між військовими, щоб уникнути конфлікту.
- Піт Гегсет назвав це кроком до "вічного миру" і анонсував подальші переговори щодо деталей співпраці.
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Китай домовилися встановити прямий зв’язок між своїми збройними силами, щоб уникнути конфлікту.
Про це він написав у соцмережі X.
США та Китай домовилися про співпрацю ЗС
За словами Гегсета, після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном він мав “не менш позитивну зустріч” зі своїм колегою, міністром національної оборони Китаю адміралом Донгом Джуном у Малайзії.
– І вчора ввечері ми знову розмовляли. Адмірал і я згодні, що мир, стабільність і добрі відносини — це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн. Як сказав президент Трамп, його історична зустріч задала тон для вічного миру та успіху США і Китаю, – заявив глава Пентагону.
Гегсет додав, що представники обох країн проведуть переговори, щоб обговорити деталі спілкування.
Глава Пентагону і міністр оборони Китаю Дон Цзюнь зустрілися в Куала-Лумпурі в п’ятницю, на наступний день після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, де два лідери домовилися про торговельне перемир’я з метою стабілізації відносин між двома найбільшими економіками світу.
У суботу Гегсет закликав Південно-Східну Азію посилити морське співробітництво, щоб протистояти, за його словами, посиленню агресії Пекіна в Південно-Китайському морі.