Пішов із життя колишній віцепрезидент США Дік Чейні у віці 84 років. Він помер в оточенні своєї родини.

Смерть колишнього віцепрезидента США Діка Чейні

Як повідомляє CNN, сім’я Діка Чейні була з ним поруч, коли він помирав.

– Його улюблена дружина Лінн, з якою він прожив 61 рік, його дочки Ліз і Мері, а також інші члени сім’ї були з ним, коли він помер, – повідомили представники сім’ї.

За їхніми словами, Дік Чейні помер через ускладнення, викликані пневмонією, а також серцево-судинними захворюваннями.

Зараз дивляться

– Дік Чейні був великою і доброю людиною, яка навчила своїх дітей і онуків любити нашу країну і жити мужньо, чесно, з любов’ю, добротою і ловити рибу нахлистом, — додала родина.

46-й віцепрезидент США, який працював разом з президентом-республіканцем Джорджем Бушем-молодшим протягом двох термінів з 2001 до 2009 року, протягом десятиліть був впливовою і суперечливою фігурою в політиці Вашингтона, пише CNN.

Чейні страждав на серцево-судинні захворювання більшу частину свого життя, переживши низку серцевих нападів. У нього відбулася пересадка серця у 2012 році, яку він сам назвав в інтерв’ю 2014 року “даром самого життя”.

Дік Чейні – біографія та факти із життя

Річард Брюс Дік Чейні народився 30 січня 1941 року в столиці штату Небраска — місті Лінкольн. Він виріс в місті Каспер, що в штаті Вайомінг.

Його батько був агентом зі збереження ґрунтів у Міністерстві сільського господарства США, а мати – софтбольною знаменитістю 1930-х років. Дік Чейні був не єдиною дитиною у родині, мав брата та сестру.

На початку 2000 року Дік Чейні очолював комітет із пошуку кандидата на посаду віцепрезидента для Джорджа Вокера Буша.

Пізніше Буш запропонував Чейні стати його кандидатом на цю посаду, що стало несподіванкою для багатьох. Після перемоги на виборах Буша Чейні офіційно обійняв посаду 20 січня 2001 року.

Дік Чейні двічі тимчасово виконував обов’язки президента США: у 2002 та 2007 роках, коли Джордж Буш проходив колоноскопію під наркозом.

Відповідно до пункту 3 25-ї поправки до Конституції США, у таких випадках президент подає заяву до Конгресу про тимчасову недієздатність. Кожного разу Чейні обіймав повноваження президента протягом приблизно двох годин.

Чейні одружився з Лінн Вінсент у 1964 році, з якою прожив у шлюбі понад 60 років, має двох доньок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.